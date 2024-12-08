8 Aralık 2024 Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Konya altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. Peki Konya’da gram altın ne kadar, Konya’da çeyrek altın düştü mü? İşte Konya altın fiyatları

8 Aralık 2024 Pazar günü saat 09:15 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde: Gram Altın (Tüm): Alış 3,007.00 ₺ - Satış 3,021.00 ₺ Gram Altın (Bozuk): Alış 3,011.00 ₺ - Satış 3,026.00 ₺ 22 Ayar Altın: Alış 2,743.00 ₺ - 18 Ayar Altın: Alış 2,207.00 ₺ - 14 Ayar Altın: Alış 1,723.00 ₺ -

Gremse Altın: Alış 48,620.00 ₺ - Satış 49,140.00 ₺ Ata Lira: Alış 20,080.00 ₺ - Satış 20,300.00 ₺ Tam Altın: Alış 19,510.00 ₺ - Satış 19,770.00 ₺ Yarım Altın: Alış 9,770.00 ₺ - Satış 9,940.00 ₺ Çeyrek Altın: Alış 4,860.00 ₺ - Satış 4,985.00 ₺ (Sibel Elmas)

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