Aile destek ödemesi bitti mi? Aile destek ödemesi uzatıldı mı? Aile destek ödemesi 2025’te yatacak mı? Son durum ne?

Aile destek ödemeleri, güncel olarak geniş bir şekilde takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli ailelere iki yıl boyunca her ay 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödeme yaptı. Son ödemeler Aralık ayında yapılmıştı. Peki, aile destek ödemeleri sona erdi mi, uzatıldı mı? 2025 yılında aile destek ödemeleri devam edecek mi? İşte detaylar...

Aile destek ödemelerinin sona erip ermediği ve bu yardımların uzatılıp uzatılmayacağı, bu yardımları alan ailelerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Başlangıçta belirli bir süreyle başlatılan ve iki kez uzatılan Aile Destek Programı çerçevesinde her ay ödeme alan vatandaşlar, 2025 yılında bu yardımların devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Peki, aile destek ödemeleri sona erdi mi? 2025'te bu ödemeler uzatılacak mı? İşte son gelişmeler.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ?

Aile destek ödemesi uygulaması geçtiğimiz sene sonunda sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını ifade edildi.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ 2025'TE UZATILIR MI?

Sona eren destek paketinin yeniden uzatılmasına ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, bir gazetede yayımlanan "Aileye destek lüksmüş" başlıklı haberin tüm içeriğiyle "yalan" olduğu aktarıldı.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına konuya açıklık getirilmesinin zaruri hale geldiğine işaret edilen açıklamada, "Program, süreli olduğu için bakan imzasına gerek olmadan otomatik sonlanmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, Haziran 2022'de geçici süreli başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Mart ayında 1 milyar 224 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Göktaş, destek hizmetiyle çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini aktardı.

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarını belirten Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlere erişimlerinin kolaylaşması için mart ayına ilişkin 1 milyar 224 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi