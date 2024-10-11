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Akaryakıta bir zam daha geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Akaryakıta bir zam daha geliyor! Gece yarısından itibaren geçerli olacak
Benzine dün yapılan 76 kuruşluk zammın ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişiklikler, akaryakıta zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Diğer yandan Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle fiyatlarda oynaklık sürerken araç sahiplerini üzecek bir gelişme daha yaşandı.

Bilindiği üzere son olarak motorine 77 kuruşluk zam geldi.

95 KURUŞLUK BİR ZAM DAHA

Motorine gelen 77 kuruşluk zammın ardından benzinde de 76 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Benzine dün yapılan 76 kuruşluk zammın ardından, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 95 kuruşluk bir zam daha bekleniyor.

Benzine ve motorine zam geliyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Sürücülere bir kötü haber daha! Benzine büyük zam geliyor

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,65 TL

Motorin litre fiyatı: 43,43 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43,53 TL

Motorin litre fiyatı: 43,36 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.01 TL

Motorin litre fiyatı: 43,89 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44,45 TL

Motorin litre fiyatı: 44,41 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL

Kaynak: Haber Merkezi

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