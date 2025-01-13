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Araç sahipleri dikkat! Depolarınızı doldurun! Akaryakıta zam geliyor | Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Selman Kaya
Muhabir

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Araç sahipleri dikkat! Depolarınızı doldurun! Akaryakıta zam geliyor | Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Benzin ve motorin fiyatları tabelada bir kez daha değişecek.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre;

16 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren motorine 2 TL zam geliyor.

17 Ocak Cuma günü gece yarısından itibaren benzine 1.5 TL zam gelecek. 

Küresel piyasalarda yaşanan brent petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle benzin ve motorin fiyatları da yükseldi.

Hal böyle olunca araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Akaryakıt fiyatları için yeni karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

MOTORİNE 2 LİRA, BENZİNE İSE 1 LİRA 5 KURUŞ ZAM

16 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren motorine 2 TL zam geliyor. 

Yine sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 17 Ocak Cuma günü gece yarısından itibaren benzine 1.5 TL zam yapılacak.  

Sürücüler dikkat! Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları değişiyor

(Selman Kaya)

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