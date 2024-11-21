Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zam oranına kilitlenirken son ankette çarpıcı sonuçlar elde edildi. 2 binden fazla kişiye “Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?“ sorusunun yöneltildiği anketten yüzde 47.7 ile 28-30 bin TL fiyat aralığı çıktı. Ankete katılan asgari ücretlerinin çoğunun ise 28 bin TL üzerinden maaş istediği görüldü.

Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli maaşlarına yapılacak zamma odaklanırken ASAL Araştırma tarafından yapılan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 2 BİNDEN FAZLA KİŞİ KATILDI 9-17 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 15 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu. Anketten yüzde 47.7 ile 28-30 bin TL aralığı çıkarken ankette tüm katılımcılar hesaba katıldığında ise 25 bin TL'nin altının istenmediği kaydedildi. VATANDAŞ NE İSTİYOR? İşte anket sonuçları: Tüm seçmenlere göre; 19-21 bin TL yüzde 3.1, 22-24 bin TL yüzde 6.5, 25-27 bin TL yüzde 19.3, 29-30 bin TL yüzde 47.7 ve 31-33 bin TL yüzde 23.4 oldu. Sadece asgari ücretlilere sorulduğunda ise 19-21 bin TL yüzde 0.6, 22-24 bin TL yüzde 1.1, 25-27 bin TL yüzde 6.0, 28-30 bin TL yüzde 50.3 ve 31-33 bin TL yüzde 42.0 ortaya çıktı. Kaynak: Haber Merkezi

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