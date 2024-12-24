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Asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor!

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Asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısını birazdan yapacak.

Perşembe veya Cuma günü yapılması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının birazdan yapılacağı bildirildi. 

Toplantı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yapacak.

İŞÇİ KESİMİNİN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçinin asgari ücret talebini 29 bin 583 lira olarak açıkladı.

Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

2025 asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşabilecek net rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira

Yüzde 45'lik zamda 24 bin 653 lira

Yüzde 50'lik zamda 25 bin 503 lira

Kaynak: Haber Merkezi

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