GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
EKONOMİ Haberleri

Bakan Işıkhan: İş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık

Bakan Işıkhan: İş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeyreklik bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştıklarını belirterek, “2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 141 bin kişi artırdık“ dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İş gücü piyasalarının güncel ihtiyaçlarını dikkate alarak hayata geçirdikleri programların istihdam verilerine olumlu yansıdığını belirten Işıkhan, "Çeyreklik bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirmeye ulaştık. 2024 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre istihdamımızı 141 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı 32 milyon 755 bin kişiye, istihdam oranımızı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 seviyesine yükselttik." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, işsizlik oranının 2013'ten itibaren en düşük seviyeye gerilediğine işaret ederek, şunları kaydetti;

İşsiz sayısı son çeyrekte 23 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Son yıllarda iş gücüne katılım oranında kaydettiğimiz artış başarısı, 2024 yılının son çeyreğinde de devam ediyor. 118 bin kişi artan iş gücümüz ve 0,1 puan artışla yüzde 54,2'ye ulaşan iş gücüne katılma oranımızı daha da artırmak için çalışacağız. Gençlerimiz başta olmak üzere özel politika gerektiren tüm grupların iş gücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için politikalarımızı sürdürüyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranının 0,5 puan azalış ile yüzde 16,1'e gerilemesi, attığımız adımların doğru olduğunu göstermektedir. Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda istihdam ve çalışma hayatı hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER