Bakan Şimşek: Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun notunu iki kademe artırdığı tek ülkeyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi derecelendirme kuruluşu SP’nin Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesi kararını yorumladı. Şimşek “Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.“ dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından S&P'nin not kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz.
Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu.
"Dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır"
Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor. "
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