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CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 3 Mart 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Gram altın düşüşte!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 3 Mart 2025 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Gram altın düşüşte!
CANLI ALTIN FİYATLARI | Konya altın fiyatları merak ediliyor. Konya’da gram altın ne kadar, Konya altın piyasası nasıl? 3 Mart Konya altın fiyatları listelendi! İşte Konya’da 3 Mart altın fiyatları

3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?

Konya'da altın piyasası nasıl? (ALIŞ-SATIŞ)

Tüm Gram Altın: 3.378 - 3.400

Bozuk Gram Altın: 3.384 - 3.407

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?

22 Ayar Altın: 3.085 - 

18 Ayar Altın: 2.483 - 

14 Ayar Altın: 1.938 - 

Gremse Altın: 54.370 - 55.350

Ata Lira: 22.505 - 22.855

KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Tam Altın: 21.760 - 22.260

Yarım Altın: 10.900 - 11.170

Çeyrek Altın: 5.445 - 5.590

 

Kaynak: Haber Merkezi

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