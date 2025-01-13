Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde! Yeni evlenecek gençlere 150 bin TL Faizsiz kredi: İşte şartlar ve başvuru detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aile Yılı Tanıtım Programı"nda genç çiftlere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz" dedi.

Evlilik Kredisi Nedir ve Kimler Başvurabilir?

Yeni evlenenlere özel olarak sunulan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi, genç çiftlere yuva kurarken maddi destek sağlıyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz bu kredi, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirildi. Erdoğan, bu desteğin 81 vilayette uygulanmaya başladığını belirterek, genç çiftlerin bugün itibarıyla başvuru yapabileceğini açıkladı.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 18-35 yaş arasında olmak. İlk evliliğini yapıyor olmak. Aile ve Gençlik Fonu'na kayıt yaptırmak.

Doğum ve Çocuk Yardımı Destekleri Artırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik desteğiyle birlikte çocuk yardımlarının da artırıldığını duyurdu:

Doğum Yardımı: İlk çocuk için 5 bin TL tek seferlik ödeme yapılacak.

İlk çocuk için 5 bin TL tek seferlik ödeme yapılacak. Aylık Çocuk Yardımı: İkinci çocuk için her ay 1.500 TL. Üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5.000 TL.

Bu yardımlar, hiçbir koşul aranmaksızın annelerin hesabına yatırılacak.



Yeni Evleneceklere Destek ve Teşvikler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurmayı teşvik etmek amacıyla konut destekleri, esnek çalışma imkânları ve ücretsiz çocuk bakım hizmetleri gibi pek çok yeniliği hayata geçireceklerini söyledi.

150 Bin TL Faizsiz Evlilik Kredisi Nasıl Alınır?

Evlilik kredisine başvurmak isteyen çiftler, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Başvurular, e-Devlet ve Aile Bakanlığı il müdürlüklerinden yapılabilecek.

Aile ve Gençlik Fonu Nedir?

Aile ve Gençlik Fonu, aile kurumunu desteklemek ve güçlü bir nüfus yapısı oluşturmak amacıyla oluşturulan bir finansman mekanizmasıdır. Bu fon kapsamında hem evlilik hem de çocuk yardımları sunuluyor.

2025 Doğum ve Çocuk Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı başvuruları, doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde e-Devlet üzerinden veya ilçe nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor.

Çocuk yardımları, ailelerin banka hesaplarına doğrudan yatırılacak.

Evlilik ve Aile Desteklerinin Türkiye İçin Önemi

Erdoğan, doğurganlık oranının 1,51'e düştüğünü ve nüfus artış hızının yavaşladığını belirterek, aile ve genç nüfusu desteklemenin hayati önem taşıdığını vurguladı. "Güçlü bir Türkiye için güçlü bir aile yapısı şart" ifadelerini kullandı.