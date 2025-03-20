Devre Kesici Nedir? Devre Kesici Neden Uygulanır? BİST 100 ve BİST 30 Neden Düşüyür?

Borsa İstanbul’da ani fiyat hareketlerini dengelemek amacıyla devre kesici sistemi uygulanmaktadır. Yatırımcıları korumak ve piyasada panik satışlarını önlemek için devreye giren bu sistem, belirli oranlarda fiyat değişimi yaşandığında işlemleri geçici olarak durdurur. İşte detaylar…

Borsada yatırımcıları korumak ve piyasalarda güven ortamını sağlamak amacıyla çeşitli önlemler alınmaktadır. Devre kesici sistemi, bu önlemler arasında en sık kullanılanlardan biridir. Özellikle ani fiyat dalgalanmalarında devreye giren bu sistem, yatırımcıların zararını minimize etmek ve piyasadaki aşırı dalgalanmaları kontrol altına almak için uygulanmaktadır.

Devre Kesici Nedir?

Devre kesici, borsada aşırı fiyat hareketleri yaşandığında işlemleri geçici olarak durduran bir mekanizmadır. Ani yükseliş veya sert düşüşlerde yatırımcıların panikle hareket etmesini engellemek ve piyasadaki dengenin korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır.

Devre Kesici Neden Uygulanır?

Borsa İstanbul'da (BIST) belirli oranlarda fiyat değişimi yaşandığında devre kesici sistemi otomatik olarak devreye girer:

BIST 100 ve BIST 30 endekslerinde yüzde 5 veya yüzde 7 düşüş yaşandığında , işlemler 5 dakikalığına durdurulur .

, işlemler . Düşüş yüzde 10 seviyesine ulaştığında, işlemler yeniden durdurulabilir ve süre uzatılabilir.

Bu sistemin temel amacı:



- Ani fiyat hareketlerini kontrol altına almak,

- Manipülasyonu önlemek,

- Sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek.



Devre kesici mekanizması, piyasanın daha dengeli ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlamak adına kritik bir önlem olarak uygulanmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi