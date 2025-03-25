DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ | Ramazan Bayramı dul ve yetim ikramiyesi ne kadar? Yattı mı, ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı’na özel dul ve yetim ikramiyesi, son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli bayram ikramiyelerinin 24 Mart itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Peki, bu yıl dul ve yetimlere ödenecek bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı’na dair dul ve yetim ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Dul ve yetimlere ödenecek bayram ikramiyesi, bu yıl emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek bayram ikramiyesi bu sene 4 bin TL'ye çıkarıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı ikramiyelerini 24 Mart itibarıyla emekli hesaplarına yatırmaya başladı. Peki, bu yıl dul ve yetimlere ödenecek bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ramazan Bayramı için dul ve yetim ikramiyeleri yatırıldı mı, ne zaman yatırılacak? İşte merak edilenler...

DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekli bayram ikramiyesinden hak sahibi olan dul ve yetimler de hak sahipliği oranında faydalanıyor. Örneğin yüzde 25 hisse oranına sahip olanlar bu oranda ikramiye alabilecek.

İKRAMİYELER YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.

Buna göre;

SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:

17, 18, 19 olanlara 24 Mart

20, 21, 22 olanlara 25 Mart

23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart

BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart

Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.

Açıklamada ayrıca, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi