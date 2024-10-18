Elden kira ödeyenler dikkat! Kirayı elden almanın cezası arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira ödemelerinin elden yapılmasını önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği'ne göre, kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi. Elden yapılan kira ödemeleri için ise hem ev sahibi hem de kiracıya özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

CEZA TUTARLARI BELİRLENDİ

Yeni düzenlemeye göre, elden ödendiği tespit edilen kira bedelinin yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Bu ceza, her bir işlem için ayrı ayrı uygulanacak ve en az 5 bin lira olacak. Örneğin, aylık 20 bin lira kira bedeli olan bir konut için, elden ödeme yapılması durumunda 2 bin lira ceza hesaplanacak; ancak bu tutar asgari ceza olan 5 bin liranın altında kaldığı için 5 bin lira ceza uygulanacak.

KİRACIYA DA CEZA UYGULANACAK

Önceki uygulamalarda, elden kira ödemesi durumunda sadece ev sahibine ceza kesiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, kiracıya da aynı oranda ceza uygulanacak. Bu, kira bedelinin yüzde 10'u oranında ve en az 5 bin lira olacak şekilde belirlendi. Dolayısıyla, elden kira ödemesi yapan kiracı da ev sahibi gibi cezalandırılacak.

Elden kira alan ev sahipleri, kira bedellerini resmi yollardan almadıkları için bu gelirleri beyan etmekte zorlanabilirler. Aynı şekilde, kiracılar da elden ödeme yaptıklarında, ileride kira bedelinin ödendiğine dair bir kanıt sunamayabilirler. Bu durum, kiracıların haklarını savunmakta zorlanmalarına neden olabilir.

BİLDİRİM YAPAN KİRACIYA CEZA YOK

Eğer kiracı, elden yapılan kira ödemesini takip eden 5 iş günü içinde idareye bildirirse, kendisine ceza uygulanmayacak. Bu bildirim, kiracının cezadan muaf tutulması için yeterli olacak. Ancak ev sahibi için aynı durum geçerli değil; ev sahibine ceza uygulanmaya devam edecek .

YILLIK CEZA ÜST SINIRI BELİRLENDİ

Bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza tutarı 20 milyon lira ile sınırlandırıldı. Yani, elden kira ödemesi yapan bir kişi, yıl içinde en fazla 20 milyon lira ceza ödeyecek. Bu düzenleme, hem ev sahibi hem de kiracı için geçerli olacak .

DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla, kira ödemelerinin elden yapılması durumunda uygulanacak cezalar artık geçerli. Ev sahipleri ve kiracılar, bu konuda dikkatli olmalı ve kira ödemelerini banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirmelidir.

Bu düzenlemeler, kira ödemelerinde şeffaflığı artırmayı ve vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, yeni kurallara uyarak hem yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklar hem de olası cezaların önüne geçecekler.

Kaynak: Haber Merkezi