EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | 4 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman banka hesaplarına yatacak?

Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyesi bu yıl 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseltildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen bu artış, Meclis Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak ve ödeme takvimi duyurulacak. Bayram için geriye sadece 10 gün kaldı ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri, zamlı bayram ikramiyelerinin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, yeni zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

İlk kez 2018 yılında verilen bayram ikramiyesi, bu yıl yapılan %33'lük artışla 4 bin TL'ye çıkarıldı. 16 milyon emekliye yapılacak ödeme için mecliste bir düzenleme yapılması gerekiyor. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen emekli bayram ikramiyesini içeren düzenleme, henüz Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmadı. Ramazan Bayramı'na sadece 10 gün kaldı ve emekliler, zamlı bayram ikramiyelerinin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, yeni zamlı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ Mİ?

Bu yıl 4 bin TL olarak ödenecek emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Bu yıl yapılan % 33'lük zam sonrasında 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükseltildi. Yapılan zamma ilişkin mecliste düzenleme yapılması gerekiyor.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda ise henüz kabul edilmedi. Meclis Genel Kurulu'nda düzenleme kabul edildikten sonra karar Resmi Gazete'de yayımlanacak ve sonrasında ödeme takvimi duyurulacak.

4 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

4 bin TL zamlı emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 24-28 Mart haftası içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir düzenlemenin olup olmayacağının sorulması üzerine Işıkhan, "Abdullah Bey açıkladı, şimdi Meclis'te inşallah gündeme gelir. SGK olarak kısa sürede ödemek için hazırız. Meclis'ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklanan emekli ikramiyesinde bir güncelleme yapılıp yapılmayacağının sorulduğu Işıkhan, "Rakam netleşti zaten, güncelleme söz konusu değil." cevabını verdi.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi