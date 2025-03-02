EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 | Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi zammı açıklandı mı? | Emekli Bayram İkramiyesi 2025 Zammı Hesaplaması

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri başta olmak üzere diğer hak sahipleri, Ramazan Bayramı öncesinde ikramiye artışına odaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyesi ödemeleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı. İkramiye ödemeleri, maaş alınan bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak. 30 Mart 2025'te başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelerin en geç bir hafta önce hesaplara geçmesi bekleniyor. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri 2025 yılında ne kadar olacak? İşte, detaylar...

Geçen Yıl Zam Oranları ve 2025 Beklentileri

Geçtiğimiz yıl emekli bayram ikramiyeleri %50 artışla 3.000 liraya yükselmişti. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesinde ödenen bu ikramiyeler için emekliler, 2025 yılı zam oranlarını merak ediyor. Ocak 2025'te emeklilere yapılan %15,75'lik maaş artışının ardından, ikramiyelerde de benzer ya da daha yüksek bir zam beklentisi oluştu. Önceki yıllarda yılda yalnızca bir kez zam yapıldığı göz önüne alındığında, ikramiye artış oranının %15,75'in üzerinde olması bekleniyor.

Olası zam oranlarına göre yapılan hesaplamalar şu şekilde:

%15,75 artış: 3.472 TL

%20 artış: 3.600 TL

%30 artış: 3.900 TL

%40 artış: 4.200 TL

%50 artış: 4.500 TL

Kesin zam oranları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların ardından açıklanacak. TBMM'de görüşüldükten sonra, Cumhurbaşkanı onayı ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İkramiye Ödeme Tarihleri

Emekli bayram ikramiyeleri her yıl olduğu gibi, bayramdan bir hafta önce ödenmeye başlanacak. 2025 yılı için tahmini ödeme tarihleri 24-28 Mart arasında olacak. İkramiyeler, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen ödeme takvimine göre yatırılacak.

Kimler Emekli Bayram İkramiyesi Alabilir?

Emekli bayram ikramiyesi alabilecek gruplar şu şekilde sıralanıyor:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

Bayram öncesinde emekli olmaya hak kazananlar,

Yaşlılık maaşı alanlar,

Dul ve yetim maaşı alanlar (hisse oranına göre),

Vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri alanlar,

Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları,

Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar.

Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ederek güncel zam oranlarını ve ödeme detaylarını öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi