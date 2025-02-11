Emekli maaş farkı ödeme tarihi ve tutarı 2025 | En düşük emekli maaş zammı ne zaman yatacak? SSK, BağKur en düşük emekli maaşı zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşlarındaki zam farkı ödemeleri, milyonlarca emekli tarafından merakla takip ediliyor. 2025 yılı Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Zam sonrası oluşan farkların ne zaman ödeneceği ise en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) konuya ilişkin açıklama yaptı ve emekli maaşı fark ödemelerinin tarihini duyurdu. Peki, 2025 emekli maaşı farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Emekli maaşı farklarının ödeme tarihi ve tutarı, son dönemde en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. 2025 yılı Ocak zammıyla birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarıldı. Bu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve ardından gözler zam farklarının ne zaman ödeneceği konusunda yapılacak açıklamalara çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca emeklinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Emekli maaşı farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 yılı emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş farkları bugün yatacak mı? İşte merak edilen detaylar... Emekli maas farklari ne zaman yatacak 2025? En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltilirken, ilgili düzenleme Meclis onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş farklarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi. SGK'dan yapılan açıklamaya göre, maaş farkları 11 Şubat 2025 Salı bugün hesaplara yatacak. SGK'dan yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. Emekli zam farkı ne kaç tl? Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkiliyor. 12 bin 500 lira maaş alan 1,7 milyon emekli bulunuyor. En düşük emekli maaşı alan emeklilerin aylıklarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak. 4A SSK emekli maaşları ödeme tarihleri Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alıyor. Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar. (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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