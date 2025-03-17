FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı ne zaman 2025? Fed faiz düşerse ne olur?

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Altın, dolar, kripto yatırımcılarını yakından ilgilendiren FED faiz kararı için gözler kritik toplantıda. FED faiz kararı ne olur? Mart ayı FED Faiz kararı için toplantı tarihi.
2025 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını almak için 18-19 Mart tarihlerinde toplanacak. Toplantının ardından açıklanacak olan karar, saat 22.00'de kamuoyu ile paylaşılacak.
FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025
28-29 Ocak
18-19 Mart
6-7 Mayıs
17-18 Haziran
29-30 Temmuz
16-17 Eylül
28-29 Ekim
9-10 Aralık
Kaynak: Haber Merkezi