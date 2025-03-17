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FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı ne zaman 2025? Fed faiz düşerse ne olur?

FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Fed faiz kararı ne zaman 2025? Fed faiz düşerse ne olur?
FED’in faiz kararı için gözler ABD Merkez Bankası’nda. Son olarak 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılmıştı ve şimdi yeni faiz kararının ne olacağı büyük merak konusu. Peki, FED faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

 

ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım başladı. Altın, dolar, kripto yatırımcılarını yakından ilgilendiren FED faiz kararı için gözler kritik toplantıda. FED faiz kararı ne olur? Mart ayı FED Faiz kararı için toplantı tarihi.

2025 MART FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını almak için 18-19 Mart tarihlerinde toplanacak. Toplantının ardından açıklanacak olan karar, saat 22.00'de kamuoyu ile paylaşılacak.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025

28-29 Ocak

18-19 Mart

6-7 Mayıs

17-18 Haziran

29-30 Temmuz

16-17 Eylül

28-29 Ekim

9-10 Aralık

Kaynak: Haber Merkezi

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