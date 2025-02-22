Gram altın ne kadar? 2025 gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?
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Altın fiyatları alış satış güncel tutarları hafta sonu kapanan piyasalarla birlikte araştırılmaya devam ediyor. Peki Cumhuriyet altın fiyatları ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel gram altın fiyatları...
Altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında yükseliş yaşadı. Kısa sürede güçlü yükselen altın yatırımcısını sevindirdi. Altın yatırımcıları yükselişin nerede duracağını merak ederken bazı uzmanlar düzeltme bekliyor. Altının tam düzeltmeye girmesi için kazançlarının tamamını silse yüzde 16 civarında gerilemesi gerekiyor.
Peki, Cumhuriyet altın fiyatları, tam altın fiyatı ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları 22 Şubat 2025 son durum
22 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Ons altın güne 2.934,68 dolardan başladı. Dün ise gün içinde en düşük 2924 dolar, en yüksek de 2949 dolar seviyesi görüldü.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 3.437,53 liradan başladı. Dün ise gün içinde en düşük 3422 lira, en yüksek de 3452 lira seviyesi görüldü.
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