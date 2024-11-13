İşbirliğiyle Küresel Refahı Teşvik Etmek: Çin’in G20 Zirvesi’ndeki Aktif Rolü

19. G20 Zirvesi, 18-19 Kasım 2024 tarihleri ​​arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecektir. Küreselleşmenin mevcut dalgasında, uluslararası ekonomik iş birliğinin birincil forumu olan G20, küresel ekonomiyi ileriye taşımada kritik bir rol oynamaktadır.

G20'nin yolculuğuna geri dönüp baktığımızda, kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarı ve kalkınmayı teşvik etmek için ülkeleri birleştirerek küresel ekonomik zorlukları ele almaktı. Bugün G20, dünya nüfusunun üçte ikisini, kara alanının yaklaşık %60'ını, GSYİH'sinin %85'ini ve küresel ticaretin %80'ini kapsayan geniş bir temsiliyete sahip olup, küresel ekonomik yönetişim için temel bir platform haline gelmiştir. Bu etkili grup içinde Çin, benzersiz rolü ve önemli katkıları nedeniyle kilit bir üye olarak öne çıkmaktadır.

G20'ye katıldığından beri Çin, çeşitli konularda tartışmalara ve kararlara aktif olarak katılarak gelişimini sürekli olarak destekledi. Küresel ekonominin sayısız zorlukla karşı karşıya kaldığı zamanlarda, Çin'in sesi ve eylemleri olağanüstü bir ağırlığa sahiptir. Hangzhou'daki 2016 G20 Zirvesi'nde Çin, küresel ekonomik yönetişime ilişkin bir Çin perspektifi sunarak "Yenilikçi, Canlandırılmış, Bağlantılı ve Kapsayıcı Bir Dünya Ekonomisi Oluşturma" temasını önerdi. Zirvenin sonuç belgeleri, küresel ekonomik toparlanma ve kalkınma için yön sağladı ve G20'nin geleceği için güçlü bir temel oluşturdu.

Çin, G20'de açık ve kapsayıcı ekonomik iş birliğini aktif olarak savundu, çok taraflılığı destekledi, ticaret korumacılığına karşı çıktı ve açık bir küresel ekonomiyi teşvik etti. Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi", uluslararası ekonomik iş birliğini geliştirmek ve küresel ticareti ve yatırımı kolaylaştırmak için yeni platformlar ve fırsatlar yaratarak G20'nin kalkınma hedefleriyle yakından uyumludur. Kuşak ve Yol Girişimi aracılığıyla birçok ülke altyapılarını iyileştirdi, ticaret alışverişlerini artırdı ve ekonomik kalkınma seviyelerini yükseltti, küresel ekonomik toparlanmayı ve büyümeyi etkili bir şekilde teşvik etti.

Küresel ekonomik büyümenin itici gücü olmanın ötesinde, Çin küresel ekonomik yönetim sisteminin reformu ve iyileştirilmesine de önemli katkılarda bulunmuştur. Çin'in aktif katılımı ve yapıcı rolü, G20'nin temsiliyetini ve otoritesini güçlendirmiş, küresel ekonominin istikrarına ve gelişimine yeni bir enerji enjekte etmiştir. Bir IMF raporuna göre, Çin'in istikrarlı ekonomik büyümesi küresel ekonomik büyümeye %30'dan fazla katkıda bulunmaktadır ve ekonomik politikaları ve kalkınma modeli diğer ülkeler için değerli içgörüler sunmaktadır. Çin, G20 aracılığıyla çok taraflı iş birliğini aktif olarak teşvik ederek, uluslararası toplum tarafından yaygın olarak kabul edilen küresel zorlukları ele almak için yeni fikirler ve yöntemler sunmaktadır.

Küresel ekonomik manzara gelişmeye devam ettikçe, G20 yeni zorluklar ve fırsatlarla karşı karşıya kalacaktır. Çin gibi gelişmekte olan pazarların ve gelişmekte olan ülkelerin aktif desteğiyle, G20'nin kendini güçlendirmesi, yönetim yeteneklerini geliştirmesi ve küresel ekonominin refahına ve gelişimine daha büyük katkılarda bulunması beklenmektedir.

Kaynak: Bülten