Kira zam oranı belli oldu!

Konut kiralarında yüzde 25 zam tavanının kaldırılması ve Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte konut ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da belirlendi.
Zam oranı yüzde 60,45 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı.
Buna göre normal koşullarda kira artışlarında baz alınan 12 aylık ortalama verisi de netleşti. Böylece Aralık ayında kiralara uygulanabilecek tavan zam oranı da netleşti. Aralık ayı zam oranı yüzde 60,45 oldu.
Kaynak: Haber Merkezi