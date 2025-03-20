Konya’da 20 Mart gram altın ne kadar? 20 mart 2025 Konya’da gram gümüş ne kadar? 1 Euro kaç TL?

Konya’da gümüş fiyatları, altın kadar vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki, 20 Mart 2025 itibarıyla Konya’da gram gümüş fiyatı ne kadar? Konya’da gram altın ne kadar? Ayrıca, Dolar ve Euro’nun Konya’daki güncel kuru nedir? İşte 20 Mart 2025 tarihi itibarıyla Konya’daki güncel gümüş fiyatları ve döviz kuru bilgileri…

20 Mart 2025 Pazar günü itibarıyla Konya'da güncel gram, gram altın, dolar gümüş fiyatları şu şekilde: KONYA'DA GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? Granül Gümüş: Alış 40,254 - Satış 41,850 Külçe (50 GR): Alış 2.005,10 - Satış 2.585,61 Külçe (500 GR): Alış 20.023,34 - Satış 21.393,86 KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR? Gram Altın (Tüm): Alış 3.629,38 TL - Satış 3.794,71 TL Gram Altın (22 Ayar): Alış 3.328,32 TL - Satış 3.526,38 TL KONYA'DA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA? Dolar / TL Alış: 37,225 - Satış: 38,218 Euro / TL Alış: 40,413 - Satış: 41,672 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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