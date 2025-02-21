Konya’da gram altın ne kadar? 21 Şubat 2025 Konya’da gram gümüş ne kadar? 1 gr gümüş kaç TL?

Konya’da gümüş fiyatları, tıpkı altın gibi birçok vatandaşın dikkatle takip ettiği bir konu. Peki, 21 Şubat 2025 itibarıyla Konya’da gram gümüş fiyatı ne kadar? Ayrıca, Konya’da gram altın fiyatı nasıl şekillendi? Konya’daki Dolar ve Euro kurları da merak edilen diğer hususlar arasında. İşte, 21 Şubat 2025 itibarıyla Konya’daki güncel gümüş fiyatları ve döviz kuru detayları...

21 Şubat 2025 Cuma günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel gram gümüş fiyatları şu şekilde: KONYA'DA GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? Granül Gümüş: Alış 37,198 - Satış 40,072 Külçe (50 GR): Alış 1.738,00 - Satış 2.472,50 Külçe (500 GR): Alış 17.862,78 - Satış 20.403,01 Külçe (1 KG): Alış 36.444,79 - Satış 39.657,54 KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR? Gram Altın (Tüm): Alış 3.509,18 TL - Satış 3.619,00 TL Gram Altın (22 Ayar): Alış 3.208,59 TL - Satış 3.384,36 TL KONYA'DA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA? Dolar / TL Alış: 36,384 - Satış: 36,494 Euro / TL Alış: 38,060 - Satış: 38,269 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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