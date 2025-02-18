Konya’da gümüş ne kadar? 18 Şubat 2025 Konya’da gram gümüş ne kadar? 1 gr gümüş kaç TL?

Konya’da gümüş fiyatları, altın kadar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 18 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Konya’da gram gümüş fiyatı ne kadar? Ayrıca, Konya’daki güncel Dolar ve Euro kuru nedir? İşte, 18 Şubat 2025 itibarıyla Konya’daki güncel gümüş fiyatları ve döviz kurları hakkında detaylar…

18 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel gram gümüş fiyatları şu şekilde: KONYA'DA GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? Granül Gümüş: Alış 36,237 - Satış 39,489 Külçe (50 GR): Alış 1.715,38 - Satış 2.439,42 Külçe (500 GR): Alış 17.606,68 - Satış 20.104,09 Külçe (1 KG): Alış 35.908,35 - Satış 39.060,46 KONYA'DA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA? Dolar / TL Alış: 36,307 - Satış: 36,422 Euro / TL Alış: 37,845 - Satış: 38,072 (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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