Konya karkas kesim fiyatı|Konya’da dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları ne kadar?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), 2025 yılının ilk haftalarında kırmızı et fiyatlarında belirgin bir artış yaşandığını duyurdu. Haftalık olarak açıklanan dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta da bir yükseliş yaşandı. Fiyat artışları, besiciler için olumlu bir gelişme olarak değerlendirilse de, tüketiciler açısından olumsuz bir tablo oluşturdu. Peki, Konya’da dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları ne kadar? İşte Konya karkas kesim fiyatı...

UKON tarafından yapılan açıklamaya göre, dana karkas et kesim fiyatı geçtiğimiz hafta 395,04 TL iken, bu hafta 5,65 TL artarak 400,69 TL oldu. Dana etinin kesim fiyatındaki artış, üreticilerin maliyetlerinin yükseldiğini ve bu durumun doğrudan satış fiyatlarına yansıdığını gösteriyor. Kuzu Karkas Et Kesim Fiyatı 5,63 Lira Yükseldi Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta bir artış yaşadı. Geçtiğimiz hafta 456,76 TL olan kuzu karkas et kesim fiyatı, bu hafta 5,63 TL artarak 462,39 TL'ye çıktı. Fiyat Artışı Yaşandı! Fiyatlardaki artışın başlıca sebeplerinden biri, kesim maliyetlerinin yükselmesi ve arz-talep dengesindeki değişimler olarak öne çıkıyor. Üretim maliyetlerindeki artış ve et talebinin yüksek olması, kırmızı et fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Bu yükseliş, besicilerin daha fazla kazanç sağlamasına olanak tanırken, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarında artışa yol açtı. Gelecek haftalarda fiyatların seyrinin ne olacağı ise merakla bekleniyor. Konya'da dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları ne kadar? İç Anadolu bölgesinde yer alan Konya'da ise kuzu ve dana karask et kesim fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Açıklanan fiyatlara göre Konya'da dana karkas et kesim fiyatı 409,20 TL olurken, kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL'den haftayı kapattı. Kaynak: Haber Merkezi

