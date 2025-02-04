LPG’ye zam var mı? 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri LPG, motorin ve benzine gelen zamları yakından takip ederken tabelalar sık sık değişkenlik gösteriyor. 4 Şubat güncel akaryakıt fiyatlarıyla beraber LPG’ye gelecek olan zam oranı da otomobil sahiplerinin gündeminde.
Her gün milyonlarca kişi araçları ile yollara çıkıyor. Akaryakıt fiyatları günden günde değişirken LPG zammının ne zaman olacağı da merak edildi. Benzin ve motorin zamları araç sahiplerinin yakın takibinde.
LPG ZAM VAR MI, NE KADAR 2025?
16 Ocak tarihinde motorine 1 lira 47 kuruş zam yapılırken 18 Ocak'ta benzine 91 kuruşluk zam uygulanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise motorine 89 kuruş indirim yapılmıştı. Ekonomim'de yer alan habere göre, LPG fiyatlarına 1 lira civarında zam gelmesi tahmin ediliyor.
Yeni zamlı fiyatın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
BENZİN, MOTORİN FİYATLARI 4 ŞUBAT
4 Şubat Salı günü güncel akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündemine yerleşti. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda fiyat tabelalarındaki değişiklik yakın takipte.
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