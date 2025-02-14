Marketlerde fiyat oyunu sona eriyor! Fahiş fiyatlara karşı yeni hamle: 2 kata varan fiyat farkı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın market fiyatlarını karşılaştıran uygulaması fırsatçılık yapan işletmeleri ortaya çıkarttı. Uygulama ile aynı semtte faaliyet gösteren zincir marketler arasında iki kata varan fiyat farkları tespit edildi. Tüketici dernekleri, bu durumun önüne tavsiye fiyat uygulamasıyla geçilebileceğini ifade etti.

Fahiş fiyatlarla mücadele için yeni bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, market fiyatlarının karşılaştırıldığı "marketfiyati.org.tr" platformunu kullanıma açtı.

Vatandaşlar, uzun süredir marketlerin fahiş zamlarından şikayet ediyordu. Artık söz konusu platform üzerinden zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırılabiliyor.

50 bine yakın ürün fiyatının yer aldığı platform ile fiyat oyunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tüketiciler, site üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatını anlık olarak sorgulayabiliyor.

Seçilen ürünün en uygun fiyatının hangi markette bulunduğu da görüntülenebiliyor.

AYNI ÜRÜNE İKİ KAT FİYAT

Uygulama tüketiciler için büyük kolaylık sağlarken, marketler arasındaki fahiş fiyat artışlarını da ortaya çıkarttı.

Aynı semtte iki farklı marketin aynı ürünü iki kat fazla fiyata sattığı belirlendi. Bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Aynı markalı ürünlerin farklı fiyat etiketine sahip oluşu sosyal medyadan tepkilere sebep oldu. Tüketiciler sosyal medyada "Uygulama sayesinde hangi ürün nerede ucuz görebiliyoruz. Ancak bu fiyat farklarını bakanlık da görüyor. Bu uygulama ile ceza kesmeleri çok daha kolay olur” paylaşımlarında bulundu.

MUTLAKA ŞİKAYET EDİLMELİ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulamanın çok yararlı olduğunu belirterek, "Tüketiciler, pahalı satan mağazalara gitmeyerek, en büyük güçlerini kullanmış olacaklar." dedi.

Yüksek fiyatla satış yapmayı hedefleyen işletmelerin önemli ölçüde ciro kaybına uğrayacağını dile getiren Ağaoğlu, "Bilinçli tüketiciler mutlaka buradaki fiyatları kontrol etmeli. Tüketiciler sistemde marketler arasında eşit fiyat ya da fahiş fiyat görmeleri durumunda, ilgili mercilere bunu bildirsin, şikâyet etsin." ifadelerini kullandı.

TAVSİYE FİYAT ÇAĞRISI

Ağaoğlu, ürünlerin üzerine tavsiye edilen satış fiyatı ibaresinin konulmasını tavsiye etti.

Uygulama ile marketler arasındaki fiyat farkının ortadan kalkacağını belirten Ağaoğlu, "Bu düzenlemeye uymayan bir işletme olursa, kapatma cezası uygulanabilir." dedi. girebilirsiniz.

MARKET FİYATINDA HANGİ MARKETLER VAR?

Market Fiyatı, A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, ve ŞOK Marketler gibi büyük zincir marketlerin fiyatlarını karşılaştırmakta.

Kaynak: Haber Merkezi