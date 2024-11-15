Mehmet Şimşek: KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları’ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz“ açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe görüşmelerinde soruları yanıtladı.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız.
-2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak.
-2025 yılında bütçe açığını azalatacağız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz.
-Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM'den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: Haber Merkezi
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