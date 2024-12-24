Merkez Bankası ’2025-2027 Araştırma Gündemi’ni yayımladı
Merkez Bankası 2025-2027 Araştırma Gündemi yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, 2025-2027 dönemi için hazırlanan araştırma gündeminde, fiyat istikrarı başta olmak üzere beş temel odak noktasının vurgulandığı belirtildi.
Para politikası ve finansal istikrar gibi geleneksel merkez bankacılığı konularının araştırmaların merkezinde yer almayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, TCMB politikalarıyla kesişen dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi faktörlerin ekonomik etkilerine ilişkin konuların da araştırma gündemine dahil edildiği aktarıldı.
Açıklamada, bu çerçevede "Enflasyon Dinamikleri, Beklentiler ve Fiyatlama Davranışları", "Parasal Aktarım Mekanizması, Makro Finansal Etkileşimler ve Operasyonel Çerçeve", "Finansal Piyasalar, Finansal İstikrar ve Makro ihtiyati Politikalar", "Fiyat İstikrarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Refah", "Yeni Nesil Ekonomi: Fırsatlar ve Riskler" alanlarının araştırma gündeminin ana konularını oluşturduğu bildirildi.
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