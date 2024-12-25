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Merkez Bankası’nın 2025 programı belli oldu

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Merkez Bankası’nın 2025 programı belli oldu
Merkez Bankası 2025’te izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası’nı yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

2025 Para Politikası Metni yayımlandı:

- Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gereken parasal sıkılık düzeyi orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde gerektiği sürecek korunacaktır.

- Para politikasının temel iletişim araçları PPK duyuruları ve enflasyon raporudur. Enflasyon raporu yılda dört defa yayımlanacaktır.

- Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması, ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir.

- PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2025 yılında 8 toplantı yapacaktır.

- 2025 yılında KKM'nin sonlandırılması planlanıyor. 

- Dezenflasyon sürecinin belirginleşmesiyle TL varlıklara talep devam edecek.

- 2025 yılında da dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. 

- Merkez Bankası kur düzeyini belirleme amacıyla döviz alım ve satım işlemi yapmayacak.

 - Kredi büyüme sınırları ve düzenleme kapsamında sağlanan istisnalar yıl içinde gözden geçirilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

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