Milyonlarca çalışan için kritik karar! Yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem

Milyonlarca çalışan için kritik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda yapılacak ödemelerle ilgili değişikliğe gidildi. Yemek kartları ve çekleri kapsama alınırken, günlük hesaplamada asgari ücretin formülasyon şartı kaldırıldı.

Bugün Resmi Gazete'de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine dair değişikliğe gidildiği yayımlandı. Yemek verilmeyen iş yerlerinde yemek bedeli ödemelerine yemek kartları ve çekleri de dahil edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınacak. YEMEK BEDELİ HESAPLAMASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ Değişikliğe gidilmeden önce yemek bedeli için şu ifadeler yer alıyordu: "İş yerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı "1 OCAK TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK! 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan maddede ise şu cümleler kullanıldı: "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı." Kaynak: AA

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