ÖSYM 18 personel alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16’sı sınav hizmetleri uzmanı, 2’si destek personeli olmak üzere 18 sözleşmeli personel alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için adaylarda, yurt içinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilanda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.
Adayların, sınav hizmetleri uzmanı pozisyonu için 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Lisans sınavı sonucunda, KPSSP3 (B) grubu puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre asgari 60 puana sahip olması, destek personeli için ise 2024 KPSSP94 puan türünden asgari 50 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmesi gerekecek.
Başvurular, 24 Aralık 2024-7 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılabilecek.
Sonuçlar, adaylara, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden bildirilecek ve ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.
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