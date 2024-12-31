Resmi Gazete’de yayımlandı! 2025 ehliyet ücreti, pasaport harcı, IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu?

Yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birçok kalemdeki yeni ücretler de belli oldu. 2025’te uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı. Yapılan yeniden değerlendirme ile ehliyet ücreti, pasaport harcı ve telefon IMEI kaydı ücretleri de netlik kazandı.

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, bazı vergi ve harçlar yeniden değerleme oranında artırılırken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. İşte, yeni ehliyet ücreti, pasaport harcı ve IMEI kaydı tutarı...

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 49,93 OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılında uygulanacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı.

2024 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşmiş ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kasım ayında ilan edilmişti.

2025 MTV ÜCRETİ

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 43,93 oranında arttırıldı. 2024 yılında 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

Elektrik motorlu araçlar için tarifenin dörtte biri oranında vergi ödenecek.

2025 PASAPORT HARÇLARI

Pasaport ve ehliyet harçları da arttı. 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 3 bin 449,40 lira, 3 yıl süreliler için 8 bin lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 11 bin 274 lira olacak.

2025 EHLİYET BAŞVURU ÜCRETİ

2025'te A sınıfı sürücü belgesi harcı 1883,10 lira olarak belirlenirken bu tutar, B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 5 bin 678,60 lira olarak uygulanacak.

TELEFON IMEI KAYIT ÜCRETİ

Yolcu beraberi getirilen telefonlara ilişkin harç 31 bin 692 liradan 45 bin 614,20 liraya çıktı.

2025 GELİR VERGİSİ TARİFESİ

Yeniden değerleme oranı ile bazı vergi ve harçlar güncellenirken gelir vergisi tarifesi başta olmak üzere, tarifeler ve mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da güncellendi.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı.

Yayımlanan tebliğle 2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi belirlendi. Buna göre 2025'te uygulanacak gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya, ikinci dilimi 230 bin liradan 330 bin liraya, üçüncü dilimi 580 bin liradan 800 bin liraya, dördüncü dilim ise 3 milyon liradan 4 milyon 300 bin liraya çıkarıldı.

Ücret geliri elde edenlerde ise 870 bin lira olan üçüncü dilim 1 milyon 200 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 158 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek.

Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan artış gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler 2025 yılında 47 bin 519,79 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek.

Ayrıca, günlük 170 lira olan yemek parası istisna tutarı 240 liraya, 88 lira olan yol parası istisna tutarı da 126 liraya çıktı. Böylece, aylık 6 bin 240 lira yemek parası, 3 bin 276 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.

VERASET, İNTİKAL VE ESNAF VERGİLERİNİN İSTİSNA TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Veraset ve İntikal Vergisinde istisna tutarları arttı ve vergi tarifesi güncellendi. Veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 1 milyon 609 bin liradan 2 milyon 316 bin liraya, ivazsız intikaller ve ikramiyelere uygulanan istisna tutarı 37 bin 59 liradan 53 bin 339 liraya çıktı.

MAKTU DAMGA VERGİSİ

Maktu damga vergisi tutarları da yüzde 43,93 oranında artırıldı. Ayrıca, 2024 yılında tutulacak defterler için uygulanacak defter tutma hadleri de yeniden belirlendi. Buna göre, yıllık satış tutarı 2 milyon 800 bin lirayı geçen mükellefler 2025 yılı defterlerini bilanço esasına göre tutacak.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları da güncellendi. Fatura ve fiş vermeme cezası ilk tespit için 14 bin liraya çıktı.

2025 yılından itibaren, fatura düzenleme limiti 6 bin 900 liradan 9 bin 900 liraya çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi