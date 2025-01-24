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Serbest bölgelerden 12 milyar dolar ihracat yapıldı

Serbest bölgelerden 12 milyar dolar ihracat yapıldı
Ticaret Bakanlığına bağlı 19 serbest bölgede geçen yıl 12 milyar dolar ihracat yapılırken, 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası sağlandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, katma değerli üretim ve ihracatın merkezleri olan serbest bölgelerin Türkiye'nin üretim kapasitesine, istihdam imkanlarına ve dış ticaret performansına güç katmaya devam ettiği vurgulandı.

Söz konusu bölgelerdeki toplam ihracatın 2024'te 12 milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Serbest bölgelerin ithalatı 2023'e göre yüzde 14,8 düşüşle 7,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece, Ticaret Bakanlığımıza bağlı serbest bölgelerin dış ticaret fazlası 2023'teki 3,2 milyar dolar seviyesinden 2024'te 4,1 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 152'ye yükselerek, serbest bölgelerin uluslararası ticaretteki rekabetçi gücünü bir kez daha teyit etmiştir."

İstihdam 100 bine yaklaştı

Açıklamada, orta-ileri (yüzde 47,7) ve yüksek (yüzde 8,3) teknoloji sınıflarına giren malların ihracattaki payının, 2023'teki yüzde 52,37 seviyesinden 2024'te yüzde 56'ya yükseldiğine dikkat çekildi.

Geçen yıl buralardaki satışlar içerisinde ihracatın payının 2023'teki yüzde 71 düzeyinden 2024'te yüzde 74'e çıktığı belirtilen açıklamada, yıl sonu itibarıyla, 524'ü yabancı olmak üzere, toplam 2 bin 91 firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgelerde istihdamın 96 bin 436 kişiye ulaştığı bildirildi.

Serbest bölgelerin sadece dış ticarete değil yüksek teknoloji odaklı üretime ve istihdama da güç verdiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Katma değer üreten bu bölgeler, Türkiye'yi küresel ekonomide daha güçlü bir konuma taşıyor. Serbest bölgelerimizi daha da güçlendirmek, ülkemizin kilit ihracat üsleri haline getirmek üzere çalışmalarımızı 2025 yılında da sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

  • #İhracat

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