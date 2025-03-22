SON DURUM | 2025 Bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek? Emekli ikramiyeleri hangi tarihlerde yatıyor? Meclis’ten geçti mi?
Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri dikkatle izleniyor. 2025 yılı için Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere yapılacak bayram ikramiyelerinin tutarları belli oldu. Kanun değişikliği, Meclis’te görüşülmeye başlandı ancak görüşmeler ertelendi. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Ödeme tarihi henüz netleşti mi? İşte tüm detaylar...
Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2025 Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman, hangi tarihte geçecek? Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde. Bayram ikramiyelerinin ödenmesi için süreç nasıl işliyor? İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son gelişmeler.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU, MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun değişikliği Meclis'te görüşülmeye başlandı. Ancak görüşmeler 25 Mart 2025 tarihine ertelendi ve bayram öncesi yeni emekli ikramiyesinin hesaplara geçmesine ilişkin süreç uzadı.
Meclis'ten geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması ve sonrasında da SGK tarafından ödeme takvimi belirlenmesi gerekiyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
25 Mart 2025'te Meclis'ten kanunlaşarak geçmesi halinde en erken 26 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanıp sonrasında emeklilerin hesaplarına geçmesi ihtimali bulunuyor.
Geçmiş dönemlere bakıldığı zaman iki alternatif ortaya çıkıyor. Birincisi emekli maaşlarıyla birlikte, diğeri ise bayramdan önceki hafta dahilinde ödeme yapılmasıdır. Meclis süreci sonrası bayram haftasında ödeneceği ihtimali daha ağır basmaktadır.
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