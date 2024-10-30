TBMM’de bütçe maratonu başlıyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bütçe görüşmeleri başlıyor. Komisyon bugün saat 10’da toplanacak. 2025 yılı bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Görüşmelere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılarak soruları yanıtlayacak.
Türkiye Büyük Milet Meclisinde bütçe maratonu bugün başlıyor.
2025 Yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Y ılmaz katılarak soruları yanıtlayacak.
Komisyondaki bütçe mesaisi, yarın Meclis Başkanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerle devam edecek.
Ardından, belirlenen takvime göre bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. Son olarak komisyona Cumhurbaşkanlığının bütçesi gelecek. Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.
Plan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerine her gün saat 10.00'da başlayacak. Günlük programının bitimine kadar çalışacak.
2025 yılı bütçesinin aralık ayının başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.
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