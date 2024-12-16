TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,5 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının yıllık yüzde 2,5 arttığını, aylık ise değişmediğini açıkladı.
TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 448 bin 458 kişiyken, 2024 yılı ekim ayında 15 milyon 837 bin 471 kişi oldu. Ekim ayında ücretli çalışan sayısı, yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,9 arttı.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK AYNI KALDI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ekim ayında bir önceki aya göre aynı kaldı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.
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