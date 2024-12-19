TÜRK-İŞ’in asgari ücret talebi belli oldu

Direkt olarak 7 milyon milyon işçiyi ve genel olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin üçüncü toplantısında bir rakam teklif edilmeyince, işçileri temsilen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay talep ettikleri rakamı açıkladı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin asgari ücret talebini enflasyona göre yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı eklenmesi ile birlikte asgari ücretin yüzde 65 artması ile birlikte 29 bin 583 lira olmasının beklendiğini açıkladı. Bugün gerçekleştirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından da bir rakam çıkmadı. Komisyonda, işçi heyetinin başkanlığını yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, çıkışta bir rakamın ortaya gelmediğini bildirerek, dördüncü toplantı için önümüzdeki haftayı işaret etmişti. Ardından kurumun sosyal medya hesabından bir duyuru yapılarak, işçi kesiminin asgari ücret talebinin bugün saat 16.00'da durulacağı bildirildi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, söylenen saatte ekranların önüne çıkarak açıklama yaptı. Kaynak: Haber Merkezi

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