Türkiye’de asgari ücretin yıllar içindeki değişimi

Türkiye’de net asgari ücret TL bazında son 5 senede kademeli bir artış gösterirken, 2025 yılı asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte yıllar içindeki değişimi de tartışma konusu oldu. İşte asgari ücretin yıllar içindeki değişimi...

Milyonlar bu akşam komisyondan çıkan 2025 asgari ücret zammına gözlerini çevirdi...

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret zammına ilişkin 4. kez toplanan komisyon sonrası açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Bakan Işıkhan, tüm Türkiye'nin büyük bir merakla beklediği asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu duyurdu.

NET 22 BİN 104 LİRA

Basına kapalı bir şekilde, Bakanlığın ev sahipliğinde yapılan son toplantı sonrası hem asgari ücret hem de işverene sunulan destek açıklandı.

Bakan Işıkhan açıklamasında, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİMİNDE SÜREÇ

2025 yılı asgari ücretin açıklanmasının ardından son 5 yıldaki rakamlar da merak konusu oldu.

Bu kapsamda gözler, asgari ücretin geçmiş yıllardaki değişimine çevrildi.

İşte asgari ücretin son 5 yıldaki değişimi...

2021 ASGARİ ÜCRET

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021'de geçerli olacak asgari ücret rakamını açıkladı.

Selçuk, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir." dedi.

2022 ASGARİ ÜCRET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücreti son 50 yılın en yüksek rakamı olarak açıkladı.

Buna göre yüzde 50 seviyesinde asgari ücret artışına gidilerek 2022 asgari ücret 4 bin 250 TL olarak belirlendi.

2023 ASGARİ ÜCRET

2023 yılının ocak ayında asgari ücret 8500 TL olarak belirlendi.

O dönemlerdeki dolar kuruna göre asgari ücret 455 dolara tekabül ediyordu.

Ayrıca, 2023 yılının temmuz ayında asgari ücret 11.402 TL olarak açıklandı.

O dönemlerdeki dolar kuruna göre ise asgari ücret 486 dolara tekabül ediyordu.

2024 ASGARİ ÜCRET

Yeni açıklanan asgari ücret rakamıyla birlikte rakam 17 bin 2 liraya yükseldi.

Güncel dolar kurunu baz aldığımızda bu rakam 578 dolara tekabül ediyor.

2025 ASGARİ ÜCRET

2025 yılı asgari ücret açıklaması ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi.

Vedat Işıkhan yaptığı konuşmada 2025 asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi