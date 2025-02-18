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Yozgat’ta Dana ve Kuzu Karkas Et Kesim Fiyatları! Yozgat’ta Dana ve Kuzu Karkas Et Kesim Fiyatları ne kadar?

Yozgat’ta Dana ve Kuzu Karkas Et Kesim Fiyatları! Yozgat’ta Dana ve Kuzu Karkas Et Kesim Fiyatları ne kadar?

Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON) tarafından açıklanan veriler doğrultusunda, Yozgat'ta dana ve kuzu karkas et kesim fiyatlarında bu hafta önemli bir artış yaşandı. Geçtiğimiz haftaya göre fiyatlardaki bu yükselme, besiciler için olumlu bir gelişme olarak görülürken, tüketiciler için kırmızı et fiyatlarında artış anlamına geldi.

Dana Karkas Et Fiyatı 5,65 TL Arttı

UKON'un duyurduğu verilere göre, dana karkas et kesim fiyatı bu hafta 5,65 TL artarak 400,69 TL seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta 395,04 TL olan dana karkas et fiyatı, bu hafta belirgin bir artış gösterdi. Bu fiyat artışı, üreticilerin maliyetlerindeki yükselmeyi ve bu durumun et fiyatlarına yansıdığını ortaya koyuyor.

Kuzu Karkas Et Fiyatı 5,63 TL Yükseldi

Kuzu karkas et kesim fiyatı da bu hafta yükseldi. Geçtiğimiz hafta 456,76 TL olan kuzu karkas et kesim fiyatı, bu hafta 5,63 TL artarak 462,39 TL oldu.

Yozgat'ta dana ve kuzu kesim fiyatları Ne Kadar?

Yozgat'ta dana ve kuzu karkas et kesim fiyatları da dikkat çekici şekilde arttı. Bu hafta dana karkas et kesim fiyatı 409,20 TL'ye yükseldi. Kuzu karkas et kesim fiyatı ise 445,00 TL olarak belirlendi. Bu artış, Yozgat'ta kırmızı et talebinin yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

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