Yurt içi piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalarda gözler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun gelecek hafta açıklayacağı enflasyon verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.
Gelecek haftanın en önemli verisi, 3 Mart Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak olan şubat ayı enflasyon rakamları olacak.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 5,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,06 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 42,12, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,2 olarak kayda geçmişti.
Yılın ikinci faiz kararı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 6 Mart Perşembe günü toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 45 seviyesine indirilmişti.
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