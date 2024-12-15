17 yaşındaki çocuk 12 yaşındaki kuzenini avda kazara öldürdü
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde M.A. (17), av sırasında elindeki ruhsatsız tüfeğin kazara ateş alması sonucu kuzeni Z.Y.A.’yı (12) başından vurdu. Talihsiz çocuk yaşamını yitirirken, M.A. ise gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Çubuk ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin yakınlarında avlanmaya giden kuzenlerden M.A.'nın elindeki ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı.
Silahın ateş almasıyla Z.Y.A. başından vurulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Z.Y.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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