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1 Kasım Cuma! Konya’daki nöbetçi eczaneler

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1 Kasım Cuma! Konya’daki nöbetçi eczaneler
​Konya Eczacılar Odası tarafından her gün belirlenen nöbetçi eczaneler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırıyor. İşte 1 Kasım Konya nöbetçi eczanelerin adres ve telefon numaraları…

Konya merkez (Selçuklu, Meram, Karatay) nöbetçi eczanelerin listesi; Bugün Konya İl Merkezi Nöbetçi Eczanelerin adres ve iletişim numaraları:

                     İşte Konya 1 Kasım Cuma günü nöbetçi eczane listesi

Bölge

Eczane

Adres

Telefon

Selçuklu

CANSU

Ferhuniye mahallesi hastane caddesi no:27c selçuklu

(numune hastanesi karşısı)

353 15 35

Selçuklu

VATAN

İhsaniye mahallesi vatan caddesi no:17c selçuklu

(adalhan iş mrk. Yanı petek pastanesi karşısı)

322 00 45

Meram- Selçuklu

SILA

Akşemsettin mahallesi koca sinan sokak no:11a selçuklu

(11 nolu akşemsettin sağlık ocağı yanı)

257 06 96

Meram

HAVZAN

Havzan mahallesi kılıkcı sokak no:12b babil sokak 57a meram

(30 nolu havzan sağlık ocağı karşısı)

322 10 80

Karatay

CANKURTARAN

Fetih mahallesi ahmet efendi sokak no:2b karatay

(karşehir 37 nolu sağlık ocağı ve çelikkayalar karşısı, halı saha yanı)

355 92 42

Meram-Selçuklu

BERAT

Konevi mahallesi feritpaşa caddesi vural apartmanı 29a meram

(tren istasyonu karsısı)

322 92 33

Meram- Karatay

MEVRA

Doğuş mahallesi cemil çiçek caddesi a blok no:11e karatay

(cemil çiçek caddesinden fetih caddesine giderken ışıklara gelmeden sağda 0539 324 42 01)

410 04 92

Selçuklu

TUĞÇE MİNE

Bedir mahallesi sıvalı sokak no:3a selçuklu

(dünyagöz hastanesi yanı)

0542 115 00 05

Selçuklu

YUNUS EMRE

Dumlupınar mahallesi uygarlık sokak no:4c-d selçuklu

(eski selçuklu belediyesi yanı, kapalı dumlupınar pazarı civarı)

410 54 64

Selçuklu

NURLU

Beyhekim mahallesi büyükşehir caddesi ant iş merkezi no:89h selçuklu

(beyhekim devlet hastanesi karşısı)

255 40 30

Selçuklu

ANADOLU ZAFER

Horozluhan mahallesi güven caddesi no:2a selçuklu

(zafer sanayi içi, zafer sanayi camii bitişiği)

249 69 22

Hastalarımıza acil şifalar dileriz!

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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