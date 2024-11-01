1 Kasım Cuma! Konya’daki nöbetçi eczaneler

Konya merkez (Selçuklu, Meram, Karatay) nöbetçi eczanelerin listesi; Bugün Konya İl Merkezi Nöbetçi Eczanelerin adres ve iletişim numaraları:
İşte Konya 1 Kasım Cuma günü nöbetçi eczane listesi
|
Bölge
|
Eczane
|
Adres
|
Telefon
|
Selçuklu
|
CANSU
|
Ferhuniye mahallesi hastane caddesi no:27c selçuklu
(numune hastanesi karşısı)
|
353 15 35
|
Selçuklu
|
VATAN
|
İhsaniye mahallesi vatan caddesi no:17c selçuklu
(adalhan iş mrk. Yanı petek pastanesi karşısı)
|
322 00 45
|
Meram- Selçuklu
|
SILA
|
Akşemsettin mahallesi koca sinan sokak no:11a selçuklu
(11 nolu akşemsettin sağlık ocağı yanı)
|
257 06 96
|
Meram
|
HAVZAN
|
Havzan mahallesi kılıkcı sokak no:12b babil sokak 57a meram
(30 nolu havzan sağlık ocağı karşısı)
|
322 10 80
|
Karatay
|
CANKURTARAN
|
Fetih mahallesi ahmet efendi sokak no:2b karatay
(karşehir 37 nolu sağlık ocağı ve çelikkayalar karşısı, halı saha yanı)
|
355 92 42
|
Meram-Selçuklu
|
BERAT
|
Konevi mahallesi feritpaşa caddesi vural apartmanı 29a meram
(tren istasyonu karsısı)
|
322 92 33
|
Meram- Karatay
|
MEVRA
|
Doğuş mahallesi cemil çiçek caddesi a blok no:11e karatay
(cemil çiçek caddesinden fetih caddesine giderken ışıklara gelmeden sağda 0539 324 42 01)
|
410 04 92
|
Selçuklu
|
TUĞÇE MİNE
|
Bedir mahallesi sıvalı sokak no:3a selçuklu
(dünyagöz hastanesi yanı)
|
0542 115 00 05
|
Selçuklu
|
YUNUS EMRE
|
Dumlupınar mahallesi uygarlık sokak no:4c-d selçuklu
(eski selçuklu belediyesi yanı, kapalı dumlupınar pazarı civarı)
|
410 54 64
|
Selçuklu
|
NURLU
|
Beyhekim mahallesi büyükşehir caddesi ant iş merkezi no:89h selçuklu
(beyhekim devlet hastanesi karşısı)
|
255 40 30
|
Selçuklu
|
ANADOLU ZAFER
|
Horozluhan mahallesi güven caddesi no:2a selçuklu
(zafer sanayi içi, zafer sanayi camii bitişiği)
|
249 69 22
Hastalarımıza acil şifalar dileriz!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi