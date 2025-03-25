2025 Arife Günü: Arife Günü Ne Zaman, Resmi Tatil Mi?
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, arife gününün tarihi ve resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Oruç ibadetinin son günü olan arife, Müslümanlar için manevi anlamı yüksek bir gün olarak kabul ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı arifesi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.
Arife Günü Ne Zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı arifesi 29 Mart Cumartesi günü olacak. Müslümanlar bu özel günü dua, ibadet ve hayır işleriyle değerlendirecek.
Arife Günü Resmi Tatil Mi?
29 Mart 2025 Cumartesi günü olan arife, yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Ancak bu yıl hafta sonuna denk geldiği için kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları açısından tatil sürecinde herhangi bir değişiklik olmayacak.
Arife Gününden Sonra Bayram Başlıyor!
Arife gününün ardından 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olarak kutlanacak. Bayram, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günleri devam edecek.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”