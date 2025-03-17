2025 Resmi Tatiller Takvimi: 18 Mart resmi tatil mi, yarın okullar tatil mi?

18 Mart resmi tatil araması, yarın kutlanacak Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinden gündeme geldi. 18 Mart, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer almıyor. Fakat okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin gündeminde.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü büyük bir coşku ve gururla anılacak. Yurdun dört bir yanında yapılacak kutlamalar ile Çanakkale şehitleri anılacak. Yarın yapılacak kutlamalar nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği ve 18 Mart'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor.

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türkiye'nin en önemli milli günlerinden biri olmasına rağmen, resmi tatil olarak kabul edilmemektedir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle, 18 Mart 2025 tarihinde okullar ve kamu kurumları normal çalışma düzenine devam edecek, eğitim-öğretim faaliyetleri kesintisiz sürecektir. Çanakkale'de yapılacak kutlamalar nedeniyle bu ilde 18 Mart Salı okullar tatil edilebilir.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Resmî bayramlar; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlar ise Kurban ve Ramazan Bayramlarıdır. Bunlar dışındaki genel tatil günleri ise yılbaşı ile Emek ve Dayanışma Günü ve Demokrasi ve Millî Birlik Günü'dür.

2025 Resmi Tatiller Takvimi

1 Ocak 2025, Çarşamba – Yılbaşı

30 Mart Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

31 Mart Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

1 Nisan Salı Ramazan Bayramı 3. gün

23 Nisan 2025, Çarşamba – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025, Perşembe – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025, Pazartesi – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2025, Pazar – Kurban Bayramı (Arefe Günü - Yarım Gün)

16 Haziran 2025, Pazartesi – Kurban Bayramı 1. Gün

17 Haziran 2025, Salı – Kurban Bayramı 2. Gün

18 Haziran 2025, Çarşamba – Kurban Bayramı 3. Gün

19 Haziran 2025, Perşembe – Kurban Bayramı 4. Gün

15 Temmuz 2025, Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025, Cumartesi – Zafer Bayramı

28 Ekim 2025, Salı – Cumhuriyet Bayramı (Arefe - Yarım Gün)

29 Ekim 2025, Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı

Kaynak: Haber Merkezi