20 Mart 2025 Taksim Metrosu Açıldı mı? M2 Metrosu Çalışıyor mu? Taksim Metrosu Bugün Açık mı?

Taksim metrosu bugün açık mı? Metro İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, 19 Mart’ta geçici olarak kapatılan istasyonun durumu merak ediliyor. M2 hattındaki seferler devam ederken, trenler Taksim durağında duruyor mu?

Metro kısıtlamaları ne zaman sona erecek? İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, 19-23 Mart tarihleri arasında belirli toplu taşıma noktalarında erişim kısıtlandı. Yeni bir duyuru yapılmadığına göre, Taksim metrosu ne zaman açılacak?

Taksim Metrosu Açıldı mı? İşte Güncel Durum

Metro İstanbul'un yaptığı açıklamaya göre, M2 Hacıosman-Yenikapı metro hattındaki Taksim durağı geçici olarak kapatılmıştı. Her gün binlerce kişinin kullandığı istasyonun bugün açık olup olmadığı merak ediliyor.

Taksim Metrosu Açıldı mı?

19 Mart'ta alınan karar doğrultusunda, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak kapatılmıştı. 20 Mart Perşembe günü itibarıyla yeni bir duyuru yapılmadığı için Taksim metrosu bugün de kapalı kalacak.

M2 Metrosu Çalışıyor mu?

M2 Hacıosman-Yenikapı metro hattı normal seferlerine devam ediyor ancak Taksim istasyonunda durmadan geçiyor. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar kapsamında 19-23 Mart tarihleri arasında bazı toplu taşıma noktalarında kısıtlamalar uygulanıyor. Seferlerin ne zaman normale döneceğiyle ilgili ikinci bir duyuru bekleniyor.

Taksim Metrosu Bugün Açık mı?

Metro İstanbul'un 19 Mart'ta yaptığı duyuruya göre, M2 Hacıosman-Yenikapı metro hattındaki Taksim durağı geçici olarak kapatıldı. Her gün binlerce yolcunun kullandığı istasyonun bugün açık olup olmadığı merak ediliyor.

M2 metro hattı normal seferlerine devam ederken, Taksim istasyonunda araçlar durmadan geçiyor. 20 Mart itibarıyla yeni bir duyuru yapılmadığı için istasyonun bugün de kapalı kalacağı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi