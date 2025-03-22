22 Mart 2025 İstanbul kapalı yollar listesi: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı?
İstanbul Valiliği tarafından trafiğe kapatılan yollar açıklandı ve alternatif yollar da duyuruldu. Bugün dışarı çıkacak olan vatandaşlar, İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapandığını araştırılmaya başlandı.
İstanbul Valiliği, 22 Mart 2025 tarihine ilişkin trafiğe kapalı yollar listesini kamuoyuyla paylaştı.
19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirler nedeniyle, 21 Mart Cuma günü saat 14.00'ten 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00'e kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağının bilgisini paylaştı.
BUGÜN HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,
- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.
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