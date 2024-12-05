5 Aralık Perşembe TV yayın akışı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5 Aralık 2024 tarihinde televizyon izleyicileri, bugünün yayın akışına büyük ilgi gösteriyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi önde gelen kanallar, en sevilen diziler ve özel programlarla izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Eğer bugün televizyonu açarsanız, hangi dizi ve programları izleyebileceğinizi öğrenmek için haberimizdeki tüm detaylara göz atabilirsiniz!

Televizyon izleyicileri için heyecan verici bir akşam! 5 Aralık 2024 tarihli TV yayın akışı, sabah saatlerinden akşam prime-time dizilerine kadar geniş bir yelpazede ilgi çekici program ve filmlerle dolu. Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, NOW TV ve TV8 gibi öne çıkan kanalların bu akşamki yayınlarını merak edenler için tüm detaylar burada! Bugün hangi kanalda neler var? Kanal D Yayın Akışı • 02:00: Güllerin Savaşı • 04:30: Poyraz Karayel • 07:00: Afili Aşk • 20:00: İnci Taneleri (Yeni Bölüm) Show TV Yayın Akışı • 04:45: Kızılcık Şerbeti • 10:00: Siyah Kalp • 20:00: Siyah Kalp (Yeni Bölüm) ATV Yayın Akışı • 10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert • 14:00: Sen Anlat Karadeniz • 20:00: Holding STAR Yayın Akışı • 09:45: Sana Değer • 19:00 Star Haber TRT Yayın Akışı • 10:30: Alişan ile Hayata Gülümse • 13:15: Seksenler • 20:00: Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi NOW Yayın Akışı • 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat • 10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün • 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce • 20:00: Hudutsuz Sevda TV8 Yayın Akışı • 08:30: Aramızda Kalmasın • 16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz • 20:00: MasterChef Türkiye (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

#Yayın Akışı #5 Aralık Perşembe TV yayın akışı

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!