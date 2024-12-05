GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

5 Aralık Perşembe TV yayın akışı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

- Güncelleme Tarihi:

5 Aralık Perşembe TV yayın akışı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
5 Aralık 2024 tarihinde televizyon izleyicileri, bugünün yayın akışına büyük ilgi gösteriyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV gibi önde gelen kanallar, en sevilen diziler ve özel programlarla izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Eğer bugün televizyonu açarsanız, hangi dizi ve programları izleyebileceğinizi öğrenmek için haberimizdeki tüm detaylara göz atabilirsiniz!
Televizyon izleyicileri için heyecan verici bir akşam! 5 Aralık 2024 tarihli TV yayın akışı, sabah saatlerinden akşam prime-time dizilerine kadar geniş bir yelpazede ilgi çekici program ve filmlerle dolu.
 
Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, NOW TV ve TV8 gibi öne çıkan kanalların bu akşamki yayınlarını merak edenler için tüm detaylar burada!
 
Bugün hangi kanalda neler var?
 
Kanal D Yayın Akışı
 
02:00: Güllerin Savaşı
04:30: Poyraz Karayel
07:00: Afili Aşk
• 20:00: İnci Taneleri (Yeni Bölüm)
 
Show TV Yayın Akışı
 
• 04:45: Kızılcık Şerbeti 
10:00: Siyah Kalp
20:00: Siyah Kalp (Yeni Bölüm)
 
 ATV Yayın Akışı
 
10:00: Müge Anlı ile Tatlı Sert
• 14:00: Sen Anlat Karadeniz 
20:00: Holding
 
STAR Yayın Akışı
 
• 09:45: Sana Değer
• 19:00 Star Haber
 
TRT Yayın Akışı
 
• 10:30: Alişan ile Hayata Gülümse 
• 13:15: Seksenler
• 20:00: Shang-Chi ve 10 Halka Efsanesi 
 
NOW Yayın Akışı
 
• 08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 
• 10:45: Çağla ile Yeni Bir Gün
• 16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce 
• 20:00: Hudutsuz Sevda
 
TV8 Yayın Akışı
 
• 08:30: Aramızda Kalmasın
• 16:00: Zuhal Topal'la Yemekteyiz 
• 20:00: MasterChef Türkiye 
 
(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Yayın Akışı #5 Aralık Perşembe TV yayın akışı

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER