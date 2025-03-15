6 ay, 1 yıl 10 yıl pasaport ücreti: 2025 Pasaport ücretleri ne kadar?

2025 yılı itibarıyla aylık pasaport ücreti 2.359 TL belirlenirken 1 yıllık pasaport ücreti 3.424 TL'ye çıktı. 10 yıllık pasaport ücreti ise 11.274 TL'ye kadar çıktı. Buna ek olarak, pasaport defter bedeli de 1.137 TL olarak belirlendi.

2025 pasaport ücretlerinde yeni fiyatlar belirlendi. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, pasaport kayıt ve defter bedelini arama motorlarında sorgulatmaya başladı. Bu sene için geçerli olacak pasaport ücretleriyle iligili araştırmalar hız kazandı.

PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı itibarıyla Türkiye'de pasaport ücretleri netleşti. Bu fiyatlar 2024 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 olarak değerlendirmesi üzerine yapıldı.

2025 yılında geçerli olan pasaport ücretler şu şekildedir;

6 aylık pasaport ücreti 2.359 TL, 1 yıllık pasaport ücreti 3.424 TL olarak belirlendi. 2 yıllık pasaport almak isteyenler 5.630 TL ücret verecekken 3 yıllık pasaport başvurusu yapanların ödeyeceği ücret ise 7.999 TL oldu.

10 yıllık pasaport almak isteyenler ise 11.274 TL ödeyecektir. Bununla beraber pasaport defter bedeli de 1.137 TL olarak belirlendi.

PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport almak için ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden internet üzerinden ya da telefonla randevu oluşturulması gerekiyor. İl veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvuru için gün almak zorunludur.

Randevu tarihi aldıktan hemen sonra gerekli belgeleri hazırlamalı ve pasaport ücretinin ödemesi yapılması zorunludur.

Randevu tarihi ve saatinde başvuru merkezine giderek başvuru sürecini tamamlanır. Başvuru sırasında kişinin parmak izi gibi biyometrik verilerin de kaydedilir. Başvurunuz onaylanmasından hemen başvuru merkezinden ya da posta yoluyla pasaport teslim alınır.

Kaynak: Haber Merkezi