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6 ilde 6 organize suç örgütü çökertildi; 91 şüpheli tutuklandı

6 ilde 6 organize suç örgütü çökertildi; 91 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen ’Kuyu-34’ ve ’Kuyu-35’ operasyonlarında 6 organize suç örgütünün çökertildiğini, 91 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşları olduğu 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-34' ve 'Kuyu-35' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; eş zamanlı baskınlarda 115 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi. Operasyonlarda 6 suç örgütü çökertildi. Organize suç örgütü üyeleri hakkında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Tehdit', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'Yağma', 'Darp, cebir ve şiddet', 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgülerini çökertmeye devam edeceğiz" dedi. 

Kaynak: DHA

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