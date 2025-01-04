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6 ilde Siberağ-14 operasyonları: 9 tutuklama

6 ilde Siberağ-14 operasyonları: 9 tutuklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde ’Nitelikli dolandırıcılık’ ve ’Yasa dışı bahis’ suçlarına yönelik düzenlenen ’Siberağ-14’ operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını, 9’unun da tutuklandığını açıkladı.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 6 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen 'Siberağ-14' operasyonlarında hesaplarında yaklaşık 240 milyon TL işlem hacmi bulunan 20 şüphelinin yakalandığını belirtti. Şüphelilerin 9'unun tutuklandığını, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 4'ünün işlemlerinin devam ettiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden kripto para sistemi içerisinde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi, sahte ilanlar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Siber dünyadaki güvenliğimiz için sanal devriyelerimiz 7/24 görev başındadır" dedi. 

Kaynak: DHA

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